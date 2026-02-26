1,3 Hektar großes Gelände Gemeinde Ehningen kauft Zweygart-Areal – Das ist dort geplant
Die Gemeinde hat das 1,3 Hektar große Gelände in den Hinteren Burgwiesen erworben. Die Fläche des bisherigen Logistikzentrums soll neu geordnet werden.
Ein zentrales Gewerbegrundstück wechselt den Besitzer: Die Gemeinde Ehningen hat das rund 1,3 Hektar große Areal Hintere Burgwiesen 2 gekauft. Der Gemeinderat beschloss zudem einen städtebaulichen Vertrag mit der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH. Klar ist: Das Gebiet soll neu geordnet werden.