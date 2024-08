Ein 57-Jähriger versuchte sich am Mittwochabend einer Polizeikontrolle zu entziehen, indem er aufs Gaspedal drückte. Eine rasante Verfolgungsjagd durch Ludwigsburg folgte – wobei der Mann nicht nur sich selbst, sondern auch andere gefährdete.

Julia Amrhein 30.08.2024 - 12:29 Uhr

Ein 57-Jähriger hat sich am Donnerstagabend in Ludwigsburg eine rasante – und äußerst gefährliche – Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Vermutlich versuchte der Mann sich so einer Kontrolle zu entziehen. Wie sich später herausstellte, war er nämlich mit gut 1,3 Promille im Blut unterwegs. Seinen Anfang nahm alles gegen 19.30 Uhr in der Osterholzallee, wo die Polizei eine Kontrollstelle eingerichtet hatte. Als der Mercedes-Fahrer diese entdeckte, drückte er aufs Gas.