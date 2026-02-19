1. FC Heidenheim Holger Sanwald: „Wir können Historisches schaffen“
Wie groß ist beim 1. FC Heidenheim noch die Hoffnung auf den Bundesligaverbleib? Wird Frank Schmidt Trainer bleiben? FCH-Chef Holger Sanwald äußert sich vor dem Duell mit dem VfB.
Wie groß ist beim 1. FC Heidenheim noch die Hoffnung auf den Bundesligaverbleib? Wird Frank Schmidt Trainer bleiben? FCH-Chef Holger Sanwald äußert sich vor dem Duell mit dem VfB.
Kommt das Württemberg-Duell mit dem großen Favoriten VfB Stuttgart (Sonntag, 19.30 Uhr/Voith-Arena) gerade recht? Was würde ein Abstieg für den 1. FC Heidenheim und seinen Dauertrainer Frank Schmidt bedeuten? Holger Sanwald, der Vorstandsvorsitzende des Bundesliga-Schlusslichts 1. FC Heidenheim, gibt seine Einschätzungen ab.