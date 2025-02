Nach dem Aus in der Conference League wird der Weg zum Klassenverbleib für den 1. FC Heidenheim kein leichter: Europa hat Kraft gekostet: Nun geht es zu RB Leipzig. Ein Team, gegen das es für die Schmidt-Elf bisher nie Punkte gab.

Heiko Hinrichsen 21.02.2025 - 14:20 Uhr

Er hat zu Verbandsligazeiten beim 1. FCH angeheuert, hat ihn in der Oberliga als Trainer übernommen und bis in den Europapokal geführt. Als nun am Donnerstagabend durch die 1:3-Niederlage in der Verlängerung gegen den FC Kopenhagen das Aus in den Play-offs der Conference League amtlich und damit der Trip durch Europa beendet war, da musste sich der Heidenheimer Erfolgscoach Frank Schmidt erst einmal sammeln: „Wir haben hier richtig eins in die Fresse bekommen“, sagte die Trainerikone von der Ostalb, „das tut ordentlich weh.“