Der 1. FC Heidenheim darf mit seiner künftigen U21 nicht in der Oberliga starten. Dies entschied die Gesellschafterversammlung der Oberliga.
27.02.2026 - 10:56 Uhr
Der 1. FC Heidenheim plant schon seit mehreren Monaten, in der Saison 2026/27 wieder mit einer zweiten Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen und hatte den Antrag auf ein Startrecht in der Fußball-Oberliga gestellt. Dies wurde nun abgelehnt: Denn die Gesellschafterversammlung der OLBW gGmbH, Trägergesellschaft der Oberligen Baden-Württemberg, hat sich gegen eine Änderung ihres Ligastatuts entschieden, die es neu gemeldeten zweiten Mannschaften ermöglichen würde, direkt in der Oberliga zugelassen zu werden.