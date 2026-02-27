Der 1. FC Heidenheim darf mit seiner künftigen U21 nicht in der Oberliga starten. Dies entschied die Gesellschafterversammlung der Oberliga.

Der 1. FC Heidenheim plant schon seit mehreren Monaten, in der Saison 2026/27 wieder mit einer zweiten Mannschaft am Spielbetrieb teilzunehmen und hatte den Antrag auf ein Startrecht in der Fußball-Oberliga gestellt. Dies wurde nun abgelehnt: Denn die Gesellschafterversammlung der OLBW gGmbH, Trägergesellschaft der Oberligen Baden-Württemberg, hat sich gegen eine Änderung ihres Ligastatuts entschieden, die es neu gemeldeten zweiten Mannschaften ermöglichen würde, direkt in der Oberliga zugelassen zu werden.

Ob der FCH nun in der Verbandsliga startet, ist offen. Der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald hatte vor einer Woche im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt: „Ich bin ehrlich: Wenn wir kein Spielrecht für die Oberliga bekommen, weiß ich nicht, ob wir es machen. Weil die Verbandsliga, bei allem Respekt, das ist schon etwas anderes."

Holger Sanwald: Verbandsliga – ja oder nein? Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Der Heidenheimer Antrag auf eine Zulassung für die Oberliga wurde im Vorfeld der Entscheidung mit den aktuellen Oberligisten und innerhalb der Fachgruppe Spielbetrieb beraten. Bei den betroffenen Vereinen gab es mit Blick auf den bei Aufstockung der Liga notwendigen verschärften Abstieg und zusätzliche Spieltage erhebliche Bedenken und auch Kritik.

Die Fachgruppe Spielbetrieb folgte der Auffassung der Oberligisten in Teilen und sah es zudem als problematisch an, nun eine solche Möglichkeit zu schaffen, nachdem der Karlsruher SC II zur Saison 2024/25 in der Verbandsliga Baden starten musste und sich erst so sportlich für die Oberliga qualifizieren konnte.

Insbesondere unter dem Aspekt der Gleichbehandlung wird nun keine Änderung des OLBW-Statuts erfolgen. Vielmehr soll es dabei bleiben, dass auch weiterhin in diesen Konstellationen die jeweiligen Landesverbände auf Grundlage ihrer Statuten über eine Eingliederung in eine Spielklasse in ihrem Verantwortungsbereich entscheiden. Der FCH hat somit die Möglichkeit, einen entsprechenden Antrag an den WFV zu stellen, dessen Spielordnung eine Eingruppierung bis zur Verbandsliga durch Vorstandsbeschluss zulässt.

Holger Sanwald und seine Mitstreiter beim FCH werden sich schnell beraten und eine Entscheidung treffen.