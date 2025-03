Was braucht es, damit Mädchen und Frauen möglichst gesund durch jede Lebensphase kommen? Dieser Frage geht der 1. Stuttgarter Frauen*Gesundheitstag nach. Am Samstag, 8. März, dem internationalen Frauentag, gibt es im Rathaus am Marktplatz von 10 bis 15.30 Uhr zahlreiche kostenfreie Vorträge, Workshops und Performances, die den weiblichen Körper und die weibliche Psyche in den Fokus rücken.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren unter anderem, was man unter Gendermedizin versteht, wie Mütter und Töchter entspannt durch die Pubertät kommen, welche Kraft in der Wut stecken kann und was sich in den Wechseljahren verändert.

Mit dabei sind auch viele Organisationen und Einrichtungen, etwa Stuttgarter Kliniken, der Mädchen*gesundheitsladen, die städtische Schwangerschaftsberatung und die Selbsthilfekontaktstelle KISS Stuttgart.

Veranstaltet wird der Frauen*Gesundheitstag von der Abteilung für Chancengleichheit in Kooperation mit dem Gesundheitsamt. Warum es den Tag braucht? Weil Männer und Frauen unterschiedlich krank sind – eine Erkenntnis, die sich erst langsam durchsetzt. Nora Göbel, Oberärztin und Leiterin des Aortenzentrums am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, die die Eröffnungsrede halten wird, sagt: „Wir müssen den Faktor Geschlecht stärker in den Blick nehmen – in der Diagnostik, Behandlung und Prävention von Krankheiten.“ Göbel erklärt im Rathaus beispielsweise, warum Krankheiten wie Herzinfarkt, Osteoporose und Depressionen bei Männern und Frauen unterschiedlich verlaufen.

Barbara Straub, Leiterin der Abteilung für Chancengleichheit, sagt über das Ziel der umfangreichen Veranstaltung: „Wir wollen, dass Frauen mehr über sich und ihre Gesundheit wissen. Denn Wissen hilft, die Dinge einzuordnen. Das macht Frauen stark und unabhängiger.“

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr im Rathaus. Einlass ist bereits ab 9 Uhr. Der Frauen*Gesundheitstag endet um 15.30 Uhr. Die Buchung eines kostenfreien Tickets über die Website der Veranstaltung ist notwendig. Eine Kinderbetreuung kann kostenfrei dazu gebucht werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.stuttgart.de/chancengleichheit-im-fokus.