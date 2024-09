Spiel im Livestream verfolgen 1. Göppinger SV will bei Eintracht Frankfurt II punkten

Der 1. Göppinger SV wartet in der Regionalliga Südwest weiter auf den ersten Dreier. Am Freitagabend um 19 Uhr tritt der Aufsteiger bei Eintracht Frankfurt II an. Wir übertragen die Partie live.