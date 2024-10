Der 1. Göppinger SV hat in der Regionalliga Südwest einen wichtigen Sieg beim FC 08 Villingen gefeiert. Die Tore der Partie sehen Sie hier im Video.

Johannes Röckinger 06.10.2024 - 14:43 Uhr

Es war das mit Spannung erwartete Duell der Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga. Und am Ende jubelte der Vorjahres-Oberliga-Vizemeister 1. Göppinger SV in einem Spiel auf Augenhöhe beim Vorjahres-Meister FC 08 Villingen. Die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli gewann vor 876 Zuschauern mit 3:1.