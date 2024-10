Göppingen will Punkte in Villingen – Wir zeigen Partie live

Der 1. Göppinger SV steht am Tabellenende der Regionalliga. Nun geht es für das Coveli-Team nach Villingen. Wir übertragen das Aufsteiger-Duell am Samstag im Livestream.

Johannes Röckinger 01.10.2024 - 10:10 Uhr

„Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken“, äußerte sich Göppingens Coach Gianni Coveli nach der bitteren 0:1-Heimniederlage am vergangenen Samstag gegen den FC 08 Homburg kämpferisch. Seine Mannschaft zeigte gegen den Aufstiegskandidaten eine gute Leistung – und das lange Zeit sogar in Unterzahl. Erst ein Elfmeter in der 85. Minute entschied die Partie zugunsten der Gäste.