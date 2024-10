Gelingt in Walldorf dritter Sieg in Serie? Wir zeigen Partie live

Der 1. Göppinger SV hat in der Regionalliga Südwest zuletzt zwei wichtige Siege gefeiert. Nun wartet mit dem FC Astoria Walldorf ein weiterer Brocken. Wir zeigen die Partie live.

Johannes Röckinger 14.10.2024 - 11:53 Uhr

Es läuft aktuell für den 1. Göppinger SV. In der Regionalliga scheinen die Kicker von Trainer Gianni Coveli nun endlich so richtig angekommen zu sein. Am Samstag bejubelten die Göppinger in einem spektakulären Spiel einen Last-Minute-Sieg gegen den Mit-Aufsteiger FC Gießen.