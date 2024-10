Mit einer reifen Vorstellung gewinnt der 1. Göppinger SV das Regionalligaduell beim FC 08 Villingen. Überragender Mann auf dem Platz ist Kapitän Tim Schraml, Matchwinner Doppel-Torschütze Emmanuel McDonald.

Jürgen Frey 05.10.2024 - 16:45 Uhr

Es war das mit Spannung erwartete Duell der Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga. Und am Ende jubelte der Vorjahres-Oberliga-Vizemeister 1. Göppinger SV in einem Spiel auf Augenhöhe beim Vorjahres-Meister FC 08 Villingen. Die Mannschaft von Trainer Gianni Coveli gewann vor 876 Zuschauern mit 3:1. „Wir mussten zuletzt viele Rückschläge wegstecken, deshalb sind wir sehr glücklich über diesen Sieg. Wir waren vorne sehr effizient, das musst du in dieser Liga sein“, freute sich Coveli.