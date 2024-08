Für Titelverteidiger VfR Aalen ist der diesjährige WFV-Pokal-Wettberb bereits zu Ende. Regionalligist 1. Göppinger SV setzt sich beim Oberligisten in der Centus-Arena mit 1:0 durch und steht im Achtelfinale.

Jürgen Frey 07.08.2024 - 20:55 Uhr

Der WFV-Pokalsieg in der vergangenen Saison bringt dem VfR Aalen am 17. August den DFB-Pokal-Schlager gegen Zweitligist FC Schalke 04. Solch ein Highlight wird es für den in die Fußball-Oberliga abgestiegenen Club von der Ostalb in der kommenden Runde definitiv nicht geben. Denn der diesjährige WFV-Pokal-Wettbewerb ist durch die 0:1(0:1)- Drittrunden-Niederlage vor 853 Zuschauern gegen Regionalligist 1. Göppinger SV bereits beendet.