Regionalliga-Aufsteiger 1. Göppinger SV ist gegen die TSG 1899 Hoffenheim II Teil eines attraktives Spiels, zahlt bei der 3:4-Niederlage gegen einen fußballerisch sehr starken Gegner vor 1000 Zuschauern aber auch Lehrgeld.

Jürgen Frey 03.08.2024 - 18:01 Uhr

Am Ende spendeten die 1000 Zuschauer im Stadion an der Hohenstaufenstraße den Spielern des 1. Göppinger SV warmen Applaus: Beim ersten Regionalliga-Heimauftritt des Aufsteigers seit 54 Jahren gab es gegen die TSG 1899 Hoffenheim II zwar eine 3:4(1:3)-Niederlage, aber eben auch viel Positives zu sehen. „Man hat gesehen, dass Hoffenheim eine richtig gute Truppe hat. Sie hat uns alles abverlangt. Großes Kompliment, wie meine Jungs an die Grenzen gegangen sind. Das war Erlebnisfußball für die Zuschauer und hat richtig Spaß gemacht – trotz der Niederlage“, sagte GSV-Trainer Gianni Coveli.