Abstiegsgefahr, Dicklhuber, eigene Zukunft – so sieht Trainer Coveli die Perspektiven

Für Aufsteiger 1. Göppinger SV geht der Kampf gegen den Abstieg weiter. Trainer Gianni Coveli spricht über die Bedeutung des Regionalligaverbleibs für den Verein, seinen prominenten Neuzugang und die eigene Zukunft.

Jürgen Frey 19.02.2025 - 10:22 Uhr

Der 1. Göppinger SV peilt einen guten Auftakt in die restlichen 14 Regionalligaspiele an. Trainer Gianni Coveli schätzt die Lage vor dem Re-Start an diesem Samstag (14 Uhr) bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ein und gibt ein Treuebekenntnis ab.