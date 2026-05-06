Die Bundesregierung zieht nach zwölf Monaten eine positive Bilanz. Doch in Umfragen ist Schwarz-Rot so unbeliebt wie nie. Besonders Kanzler Friedrich Merz steht unter Druck.
06.05.2026 - 09:25 Uhr
Ein Jahr nach dem Amtsantritt von Bundeskanzler Friedrich Merz fällt die Bilanz der schwarz-roten Bundesregierung widersprüchlich aus. Auf dem Papier verweist die Koalition aus CDU, CSU und SPD auf Tempo und Handlungsfähigkeit: 175 Gesetze und Maßnahmen habe die Bundesregierung in den ersten zwölf Monaten beschlossen. Dazu zählen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung, Entlastungen bei Energiekosten, eine härtere Linie in der Migrationspolitik, Reformen bei Rente, Grundsicherung und Gesundheit sowie Maßnahmen für schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren.