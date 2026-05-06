Ein Sprinterfahrer ist in Bönnigheim mit einem Maiwanderer aneinander geraten. Ein Unbeteiligter will schlichten - und wird unvermittelt von einem Unbekannten niedergeschlagen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 25-Jähriger ist am 1. Mai in Bönnigheim bewusstlos geschlagen worden, nachdem er versucht hatte, einen Streit zu schlichten. Laut Polizei waren gegen 17 Uhr ein Sprinterfahrer und mehrere Maiwanderer auf einem Feldweg nahe der Florianshütte aufeinandergetroffen. Zwischen dem Mann am Steuer und einem Fußgänger entbrannte aus noch unklarer Ursache ein Streit, in dessen Verlauf der Fahrer schließlich ausstieg.

 

Tritte in den Bauch und gegen den Kopf

Daraufhin bildete sich eine Menschentraube um die Streitenden. Ein 25-jähriger Unbeteiligter wollte den Streit schlichten, als er völlig unvermittelt von einem noch Unbekannten angegriffen wurde. Dieser trat dem 25-Jährigen in den Bauch und anschließend gegen den Kopf, sodass er bewusstlos zu Boden ging. Während der Verletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, ergriff der Angreifer wohl die Flucht.

Wie die Polizei mitteilt, hielten sich zum Zeitpunkt des Streits und des Angriffs sehr viele Personen auf besagtem Feldweg auf. Zeugen werden gebeten, sich unter 07143/891060 oder bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de melden.