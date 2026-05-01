1. Mai in Ehningen: „Und hoch!“ – das Maibaum-Aufstellen schweißt alle zusammen

Mit etwas banger Miene blickt der Liederkranz-Vorsitzende Manfred Klinger auf die Wiese vor der Ehninger Turn- und Festhalle, wo seine Vereinskollegen gerade mit Helmen ausgestattet auf den Maibaum zusteuern. Noch liegt das rund 24 Meter lange Monstrum auf der Erde, doch das soll sich gleich ändern. Laute Schüsse ertönen – das Startsignal der Schützengilde. Ein Traktor hebt den Maibaum langsam an. An dem Baumstamm sind sechs Stangen und mehrere Seile befestigt. Jede Stange und jedes Seil werden von jeweils drei Männern festgehalten.