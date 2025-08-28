„Frei und frech“ – so beschreibt die Jury des Kunstpreises der Stadt Munster Simone Fezers Umgang mit Glas. Mit der Arbeit „High“ holte die gebürtige Remshaldenerin den ersten Platz.
28.08.2025 - 11:19 Uhr
Die aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) stammende Glaskünstlerin Simone Fezer ist für ihre Arbeit „High“ mit dem Kunstpreis der Stadt Munster im Heidekreis ausgezeichnet worden. Sie teilt sich den ersten Platz, der mit einem Preisgeld von 6000 Euro belohnt wird, mit der lettischen Künstlerin Anda Munkevica, deren Kunstwerk „The river“ ebenfalls prämiert wurde.