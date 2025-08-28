„Frei und frech“ – so beschreibt die Jury des Kunstpreises der Stadt Munster Simone Fezers Umgang mit Glas. Mit der Arbeit „High“ holte die gebürtige Remshaldenerin den ersten Platz.

Die aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) stammende Glaskünstlerin Simone Fezer ist für ihre Arbeit „High“ mit dem Kunstpreis der Stadt Munster im Heidekreis ausgezeichnet worden. Sie teilt sich den ersten Platz, der mit einem Preisgeld von 6000 Euro belohnt wird, mit der lettischen Künstlerin Anda Munkevica, deren Kunstwerk „The river“ ebenfalls prämiert wurde.

Der Preis wurde im Rahmen der Ausstellung „Glasplastik und Garten“ vergeben. Noch bis zum 13. September stellen mehr als 30 Kunstschaffende aus verschiedenen Ländern 110 Kunstwerke zeitgenössischer Glaskunst in den Parkanlagen der Stadt Munster aus.

Die vierköpfige, international besetzte Fachjury überzeugte Simone Fezers unkonventioneller Umgang mit Glas und ihr technisches Können. „Einerseits ist sie sehr professionell und dem Material zugewandt, andererseits geht sie erstaunlich frei und frech damit um“, erklärte der Juror Jens Gussek. Was das Werk konkret darstellt, lässt die Künstlerin bewusst offen.

Erster Preis der Fachjury für „High“

Das nun ausgezeichnete Kunstwerk trägt den Titel „High“. Foto: privat

Als Betrachter, so der Eindruck der Jury, spüre man etwas Kreatürliches, Wachsendes, vielleicht auch etwas Gegensätzliches. Diese Mehrdeutigkeit sei eine Qualität, die zum Nachdenken anrege.

Simone Fezer unterrichtet an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Im Jahr 2019 wurde sie mit dem Borowsky International Award der Universität of the Arts Philadelphia ausgezeichnet. 2021 erhielt sie den Preis des Lüneburgischen Landschaftsverbandes. 2024 gewann sie den Jurypreis der Toyama International Glass Exhibition und wurde für die Longlist des Gabriele-Münter-Preises nominiert. Bereits 2008 und 2016 erhielt sie den 1. Preis der Ausstellung „Glasplastik und Garten“ in Munster.