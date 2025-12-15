1. TC Ludwigsburg: Zigmal Weltmeister –Standardformation des 1. TC Ludwigsburg ist Geschichte

Wenn Dagmar und Norman Beck in ihrem Büro voller Hingabe und Begeisterung von ihrer Passion erzählen, dann ist es nur schwer vorstellbar, dass sich die beiden Trainer des 1. TC Ludwigsburg aus dem Formationstanzen zurückziehen. Doch nicht nur das Duo tritt ab – auch die Standardgruppe wird aufgelöst und tritt im Januar nicht mehr in der Bundesliga an. Das ist eine Zäsur für den Verein, aber auch den Tanzsport als solches. „Der Schritt fiel uns nicht leicht, aber inzwischen haben wir keine Kraft mehr, gegen offensichtliche Benachteiligungen anzukämpfen“, sagt Norman Beck.