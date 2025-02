Bundestagswahl 2025 Merz: In möglichem Kabinett kein Platz für Grünen-Kanzlerkandidat Habeck

Unionskanzlerkandidat Merz sieht in einem von ihm geführten Kabinett keinen Platz für den Grünen-Politiker Habeck als Wirtschaftsminister. „Das ist eine Aufgabe, an der ist er gescheitert in den letzten drei Jahren“, sagte der CDU-Chef.