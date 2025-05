Das Europa-League-Finale war kein sportlicher Leckerbissen, aber das interessiert bei Tottenham Hotspur niemanden. Der Erfolg von Bilbao ist für den Verein aus London von besonderer Bedeutung.

Von Philip Dethlefs, dpa 22.05.2025 - 13:38 Uhr

London - Den ersten Titelgewinn seit 17 Jahren feierten Kapitän Heung-Min Son und Co. ausgelassen bis in die Morgenstunden. Viel Schlaf hatten die Spieler von Tottenham Hotspur nach dem Europa-League-Triumph nicht gefunden, als sie am Donnerstag das Hotel verließen - und doch konnte die Stimmung kaum besser sein. Der strahlende Son, dieses Mal mit der Medaille um den Hals und einem Kaffeebecher in der Hand, stimmte mit den wartenden Fans eine La Ola an.