Der zehnjährige Bennett aus Waiblingen leidet an lebensgefährlichen epileptischen Anfällen. Ein innovatives Forschungsprojekt gibt seinen Eltern Hoffnung. Doch die Kosten sind hoch.
Einfach mal eine Nacht ruhig und sorglos schlafen. Was für viele eine Selbstverständlichkeit ist, können Carmen und Jan Klaus aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) schon seit Jahren nicht mehr. Denn ihr zehnjähriger Sohn Bennett leidet seit dem zweiten Lebensjahr an epileptischen Anfällen. Die treten überwiegend nachts auf und sind lebensgefährlich, weil Bennett während der Krämpfe nicht atmet und sein Herzschlag sich extrem verlangsamt. Einmal ist sein Herz sogar stehen geblieben. Gerettet hat ihn nur das rasche Eingreifen der Eltern, die ihn wiederbelebten. Schon mit drei Jahren bekam Bennett einen Herzschrittmacher.