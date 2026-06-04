Die Kannibalen sind schuld. An sehr vielem wahrscheinlich, aber auch an der Gründung von Mondo Sangue. 2015 war das, irgendwann im Sommer. Christian Bluthardt und Yvy Pop arbeiten beide im unvergessenen Cineasten-Treffpunkt Filmgalerie 451 am Berliner Platz. Er hinter der Theke, sie als Grafikern. In den Pausen redet man an einem solchen Ort – natürlich – über Filme. Und während die meisten von Bluthardts damaligen Thekenkollegen wenig für diese Art von abseitigem Genrefilm übrighaben, findet er in Yvy Pop eine Verbündete in Sachen italienischer Kannibalenfilm. Wetter, Sport, Menschenfresser. Über was man eben so redet.

Weil Bluthardt und Pop nun mal nicht nur Filmfans, sondern auch musikbegeistert sind, bleibt es nicht bei Gesprächen mit bedenklich hohem Nerdfaktor: Die beiden beschließen, einen Soundtrack zu schreiben. Einen Soundtrack zu einem fiktiven Film aus dem Genre des italienischen Kannibalenfilms. „Erstmal nur für uns, ohne Ambitionen und einfach nur, weil wir gemerkt haben, wie gut wir musikalisch zusammen funktionieren“, blickt Komponist Bluthardt auf die Anfänge zurück.

Blut, Nacktheit und gute Musik

Das Ergebnis ist nicht nur eine Weltpremiere. Sondern auch eine Sensation: „L’Isola dei Dannati“ erscheint am 6. Juni 2016 (Auflage 666, gemerkt?) und bietet eine liebenswerte, respektvolle, stimmungsvolle wunderbar kauzige Ehrerbietung an italienische B-Movies – und die dazugehörigen Soundtracks von Riz Ortolani oder Nico Fidenco. „Die meisten Menschen finden diese B-Movies toll, weil sie sehr blutig sind und viele Menschen sehr wenige Klamotten tragen“, führt Bluthardt aus und Sängerin Pop ergänzt ihn: „Aber wir waren uns beide einig, dass Bildsprache, Schrift, Set-Design und vor allem die Musik einfach wunderschön und viel zu wenig beachtet sind.“

Deswegen bleibt es nicht bei diesem einen Album. Die beiden haben Blut geleckt, inszenieren danach Filmmusiken zu fiktiven Italo-Western (Morricone lässt grüßen natürlich) oder dieser speziellen italienischen Thriller-Machart Giallo. Stets mit Akribie, Detailverliebtheit, authentischen Instrumenten und viel Gespür für Spannungsbögen, Handlung und sogar Charaktere – obwohl es die Filme gar nicht gibt, wohlgemerkt. „Ein Soundtrack ist viel mehr als die Untermalung eines Films“, so der Komponist. „Ein guter Soundtrack erzählt die Handlung auf eigene Weise und erlaubt sich auch mal Experimente.“

Popsongs wie „Radio Gelato“ und „Schöne fremde Frau“

Mittlerweile machen Mondo Sangue nicht mehr nur reine Soundtrack-Alben. Und gönnen sich auch mal den einen oder anderen Pop-Song. „Yvys Stimme ist viel zu schön, um sie immer nur für ein begleitenden ‚Uhuhu‘ in einer Szene einzusetzen“, meint Bluthardt, woraufhin seine Kollegin laut lachen muss. Das Resultat sind Lieder wie „Radio Gelato“, das den ikonischen italienischen Pop-Sound würdigt, oder „Schöne fremde Frau“, wofür die beiden sogar Rocko Schamoni gewinnen konnten.

Längst hat sich herumgesprochen, was hier in Stuttgart passiert: Stars wie Ärzte-Schlagzeuger Bela B sind seit Jahren auf jeder Veröffentlichung dabei, in den letzten Jahren kam es außerdem zu Kollaborationen mit Dirk von Lowtzow von Tocotronic oder Mille Petrozza von Kreator. Mondo Sangue hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem Tummelbecken für Kreative entwickelt, die eine große Leidenschaft für das Kino haben und riesigen Spaß daran haben, mitzumachen. „Dieser abseitige Geschmack verbindet wohl“, meint Christian Bluthardt. „Für uns ist das eine riesige Freude und Ehre, weil diese große Namen als Genremusik-Verbündete rein ideell dabei sind. Und dennoch machen sie immer wieder gern mit.“

Jubiläumsalbum mit DJ Friction, Andreas Dorau oder Stefanie Schrank

Das feiert auch die Jubiläumsplatte „REMAKE“. Keine Best-of, das wäre Mondo Sangue zu wenig gewesen, sondern zehn völlig neu interpretierte Songs aus dem Mondo-Kosmos. Für jedes Jahr einen, sozusagen. Von Persönlichkeiten wie Freundeskreis-Mitglied DJ Friction, NDW-Legende Andreas Dorau oder Stefanie Schrank. Mit wunderbar eigenwilligen und atmosphärischen Ergebnissen.

Mondo Sangue - Geburtstags-Release-Party Am Samstag, 6. Juni (auf den Tag zehn Jahre nach der Debüt-Veröffentlichung), lädt das Duo im Schlampazius zur Geburtstags-Release-Party. Und glaubt man den Gerüchten, könnte es an diesem Abend sogar mehr geben als Musik aus der Konserve. Den Kannibalen sei Dank.