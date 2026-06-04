Die Kannibalen sind schuld. An sehr vielem wahrscheinlich, aber auch an der Gründung von Mondo Sangue. 2015 war das, irgendwann im Sommer. Christian Bluthardt und Yvy Pop arbeiten beide im unvergessenen Cineasten-Treffpunkt Filmgalerie 451 am Berliner Platz. Er hinter der Theke, sie als Grafikern. In den Pausen redet man an einem solchen Ort – natürlich – über Filme. Und während die meisten von Bluthardts damaligen Thekenkollegen wenig für diese Art von abseitigem Genrefilm übrighaben, findet er in Yvy Pop eine Verbündete in Sachen italienischer Kannibalenfilm. Wetter, Sport, Menschenfresser. Über was man eben so redet.