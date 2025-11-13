Timo Hildebrand war bei den Anschlägen in Paris vor zehn Jahren im Stadion dabei. Der Stuttgarter erinnert sich an ein surreales Erlebnis.
13.11.2025 - 06:00 Uhr
13. November 2015, Stade de France in Paris: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt vor 80 000 Zuschauern gegen Frankreich, ein Freundschaftsspiel. Frankreich gewinnt 2:0, aber das ist nach Abpfiff allen egal. Auch Timo Hildebrand, der mittendrin war im Getümmel, als eine Reihe von Terroranschlägen des Islamischen Staats (IS) Paris erschütterte. 130 Menschen starben.