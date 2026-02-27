 
  Stuttgart
  Stadtkind Stuttgart

  10 mal Frühlingspower in Stuttgart

Kaffee, Sport, Drinks 10 Tipps, um den Frühling im Kessel zu genießen

, aktualisiert am 27.02.2026 - 13:24 Uhr
10 mal Frühlingspower in Stuttgart
1
Wir wollen die ersten Frühlingssonnenstrahlen nutzen, um aufzulisten, worauf wir uns im Frühjahr besonders freuen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/I, Sandra Belschner

Die ersten warmen Sonnenstrahlen in Stuttgart machen Lust auf mehr: Wir verraten, worauf wir uns jetzt besonders freuen und geben euch zehn Tipps für coole Orte, Sport und mehr.

Der Frühling steht endlich in den Startlöchern. Die Bäume fangen an zu blühen, die Vögel wecken uns mit ihrem Gezwitscher, und die Sonne lässt sich immer häufiger blicken. Wir wollen die ersten Frühlingssonnenstrahlen nutzen, um aufzulisten, worauf wir uns im Frühjahr besonders freuen und welche Orte sich am besten für die ersten zarten Sonnenstrahlen eignen.

 

Gelato, Gelato!

Sonne, fast 20 Grad – was fehlt? Genau, ein Eis! Zum Glück haben schon ein paar Stuttgarter Eisdielen die Saison 2026 eingeläutet. Hier könnt ihr im Kessel köstlich kalte Kugeln schlecken. Hier findest du eine Übersicht >>>

Draußensitzen mit Frühlingsdrinks

Vielleicht geht es nur uns so, aber sobald die Sonne scheint, bekommen wir Lust, mit Sonnenbrille und einem spritzigen Getränk vor einer Bar zu sitzen und das Stadtleben zu genießen. Wir haben die schönsten Außengastro-Spots des Kessels für euch zusammengesucht >>>

Brunchen gehen

Der Brunch-Hype ist over? Von wegen. In Stuttgart poppen gerade ausgefallene Brunch-Angebote wie Pilze aus dem Boden auf. Wir haben Cafés und Restaurants in Stuttgart gesammelt, die einen besonderen Brunch mit Specials wie DJ-Sets, Keramik, Yoga und Co. anbieten >>>

Sich einer Laufgruppe anschließen

Ob als Training für den Halbmarathon, um neue Leute kennenzulernen oder als Motivationsboost: In Stuttgart gibt es jede Menge Möglichkeiten, gemeinsam mit anderen Laufen zu gehen. Wir haben eine Übersicht >>>

Tiere anschauen und glücklich sein

Süße Küken am Feuersee, Flamingos im Killesbergpark und Tierbabys in der Wilhelma – in Stuttgart gibt es so einige tierische Begegnungen, auf die wir uns im Frühling freuen. Aber auch in der Region gibt es einige tierische Ausflugsziele. Ihr wolltet schon immer mal eine Alpaka-Wanderung machen oder echte Wölfe sehen? Dafür müsst ihr gar nicht weit fahren. Wir haben eine Liste der schönsten Ziele für euch zusammengefasst >>>

Neue Joggingstrecken ausprobieren

Laufen geht immer, macht uns fit und vor allem den Kopf frei. Mitten durch Stuttgart führt eine knapp zehn Kilometer lange Laufstrecke. Vom Schlossgarten geht es weiter in den Rosensteinpark und wieder zurück. Langweilig wird es da beim Laufen ganz sicher nicht, denn es gibt viel zu entdecken. Wer dem Großstadtdschungel aber mal entfliehen will, findet etwas mehr Ruhe in Degerloch. Los geht’s am Waldsportpfad Degerloch in der Nähe des ADM-Sportparks und dann den Hauptweg entlang zurück zum Fernsehturm. Weitere Laufstrecken rund um Stuttgart gibt es hier >>>

Picknick-Spots auschecken

Was gibt es Schöneres, als sich Essen, Getränke und eine Picknickdecke einzupacken und einfach dort niederzulassen, wo man es gerade schön findet? Egal ob an romantischen Orten, zum ersten Date oder mit Ausblick auf die Stadt – endlich kann man wieder (mit dicken Decken) auf Wiesen sitzen.

Outdoor-Sport machen

Draußen ist es warm und du hast keine Lust auf Sport in der Halle? Kein Problem! Egal, ob Bolzplatz, Yoga oder Beachvolleyball – wir haben die besten Stuttgarter Orte für Sport im Freien für dich gesammelt >>>

Kaffee in der Sonne genießen

Guten Kaffee muss man im Kessel nicht lange suchen. Im Café Moulu wird seit 2019 direkt nebenan in der eigenen Rösterei Kaffee geröstet. Erdal Cakir erfüllte sich damit einen Traum. Im neuen Café Nisch im Stuttgarter Westen trifft Kunst auf Kaffee und Kuchen. Weitere coole Coffee-Spots findet ihr hier >>>

Tischtennis spielen

Wir Stadtkinder lieben Tischtennis. Natürlich lassen sich echte Tischtennis-Profis auch im Winter nicht davon abhalten. Doch sobald die Temperaturkurve steigt, sieht man sie überall: Lässige Menschen, die noch lässiger kleine weiße Bälle durch die Gegend schmettern. Wir haben einige Ping-Pong-Spots für euch gesammelt >>>

