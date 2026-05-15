Ob weggeworfene Kippen, nicht aufgesammelter Hundekot oder Einweggrills im Park: Wer sich in Sindelfingen nicht an die neuen Regeln hält, wird künftig stärker zur Kasse gebeten.
15.05.2026 - 14:15 Uhr
Bevor Frank Bechtle vom Polizeirevier Sindelfingen am Dienstag dem Sindelfinger Gemeinderat die Kriminalitäts- und Unfallstatistik für das vergangene Jahr vorstellte, meldete sich der Oberbürgermeister Markus Kleemann (CDU) zu Wort. „Wir leben in einer sicheren Stadt“, konstatierte er. Und ergänzte: „Zum Sicherheitsgefühl der Bürger trägt auch das Thema Sauberkeit bei. Deshalb haben wir eine Sauberkeitsstreife initiiert.“