Der VfB Stuttgart trägt im ersten Heimspiel der Saison ein Sondertrikot. Wie fallen die Reaktionen zu dem neuen Stück Stoff aus? Ein Blick ins Netz.
28.08.2025 - 13:50 Uhr
Das erste Heimspiel der Saison bestreitet der VfB Stuttgart in einem besonderen Trikot. Das Jersey, das die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Borussia Mönchengladbach an diesem Samstag (15.30 Uhr/MHP-Arena) tragen wird, feiert den Brustring. Genauer die 100-jährige Tradition des roten Streifens, der sich über die Brust zieht und ein Alleinstellungsmerkmal des Clubs aus Cannstatt ist.