Der VfB Stuttgart trägt im ersten Heimspiel der Saison ein Sondertrikot. Wie fallen die Reaktionen zu dem neuen Stück Stoff aus? Ein Blick ins Netz.

Das erste Heimspiel der Saison bestreitet der VfB Stuttgart in einem besonderen Trikot. Das Jersey, das die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Borussia Mönchengladbach an diesem Samstag (15.30 Uhr/MHP-Arena) tragen wird, feiert den Brustring. Genauer die 100-jährige Tradition des roten Streifens, der sich über die Brust zieht und ein Alleinstellungsmerkmal des Clubs aus Cannstatt ist.

Im Netz wird das Design des Sondertrikots, das für 90 Euro zu haben ist, heiß diskutiert. Wie immer, wenn ein neues Stück Stoff vom Traditionsverein auf den Markt geworfen wird. Und wie immer finden es die einen gut, die anderen eher nicht.

Diese Nutzer bringen es auf den Punkt: Recht machen kann man es nie – zumindest nicht jedem und jeder.

Der VfB ist der einzige Club in Deutschland, der Brustring trägt. Ein Alleinstellungsmerkmal, wie dieser Fan bemerkt:

Diesem X-Nutzer gefällt das Trikot offenbar. Dass es „alltagstauglich“ ist, ist für ihn ein klarer Pluspunkt:

Kritikpunkte am 100-Jahre-Brustring-Trikot gibt es insgesamt wenige. Einer wird im Netz allerdings wiederholt geäußert: Das Logo des VfB ist nicht in den eigentlichen Farben gehalten, sondern komplett weiß.

Für diesen Fan ist das eine „Frechheit“:

Er hätte auch lieber ein farbiges Logo gehabt, findet das Trikot dennoch „ganz gut“:

Eigene Vorschläge werden von den Fans wieder selbst eingebracht:

Dass das jetzige Wappen vor 100 Jahren noch gar nicht existierte, gibt dieser Fan zu bedenken:

Auch die Kampagne des VfB zum neuen Trikot sorgte beim ein oder anderen für Schmunzeln. Jeff Chabot, der dabei ist, fehlte zuletzt im DFB-Pokal gegen Braunschweig. Ob gegen Gladbach wieder „umgeholzt“ wird?

Der VfB hat sich offenbar auch bei anderen Trikots schon von sehr alten Leibchen inspirieren lassen:

Der VfB hatte vorab das ständige Genörgel am Brustring in einem kurzen Clip thematisiert. In dem Video sind abfällige Kommentare zum Stäffele-Design des aktuellen Heimtrikots zu sehen. Das Heimtrikot der Saison 2025/26 entpuppte sich schnell als Kassenschlager. Zum roten Auswärtstrikot und dem dritten Trikot, das der VfB beim Auftaktspiel bei Union Berlin trug, waren die Meinungen ohnehin mehrheitlich positiv.