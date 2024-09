Seit 100 Jahren behauptet sich die Büchergilde Gutenberg mit attraktiven Ausgaben zu erschwinglichen Preisen. Zum Jubiläum hat der Künstler Jim Avignon Jörg Fausers Krimi „Der Schneemann“ illustriert. Ein Grund zum Feiern – auch in Stuttgart.

Stefan Kister 24.09.2024 - 16:59 Uhr

Unter dem Titel „Mit heiteren Augen“ erscheint 1924 ein Band mit Erzählungen Mark Twains. Es ist das erste Buch einer Initiative engagierter Buchdrucker, die in handwerklich hochwertigen Ausgaben breiteren Kreisen den Zugang zur Bildung ermöglichen wollten. In schön gesetzter Fraktur wendet sich die Einleitung an die „lieben Gildenbrüder und Gildenschwestern“: „Mit diesem Buch beginnt unsere Büchergilde Gutenberg ihre Wirksamkeit.“ Auch hundert Jahre später kann man mit heiteren Augen auf die aus der Arbeiterbewegung hervorgegangene Unternehmung blicken. Denn während andere Buchclubs auf der Strecke geblieben sind, kann sich die Büchergilde in ihrer spezifischen Mischung von Aufklärung und Bibliophilie behaupten.