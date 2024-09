Der Flughafen Stuttgart ist 100 Jahre alt. Der aus der Region stammende Musikproduzent und Rapper Maeckes lässt sich nicht lumpen und steuert zum Jubiläum ein Lied bei, das auf einen seiner Hits zurückgeht – und in dem auch Manfred Rommel zu Ehren kommt.

Christian Milankovic 24.09.2024 - 16:00 Uhr

Bitte stellen Sie die Rückenlehne gerade und schalten Sie Ihre elektronisch Endgeräte ab: „Dies geht raus an „L.A.(L.E.)“, was hier für Leinfelden-Echterdingen steht, nicht Los Angeles – das schwäbische Tor zur Welt“ – so beginnt eine ungewöhnliche Hymne auf den Stuttgarter Flughafen, die der Airport nun stolz zu seinem 100-jährigen Bestehen präsentiert. Und geschmeichelt dürfen sich die Flughafenbetreiber durchaus fühlen, denn die Zeilen stammen von Maeckes, kreativer Kopf hinter der Band „Die Orsons“. Aus seinem „Gettin’ Jiggy With It“ wird extra für den Flughafen „jettin’ stuggi with it“.