100 Jahre Kübler in Bad Cannstatt: Familie Kauderer ist seit Gründung der Kübler dabei – „Da bin ich stolz drauf“

Wenn der Schultes in der Sauerwasserstadt Bad Cannstatt abgesetzt werden muss, ist Oberkübler Steffen Kauderer regelmäßig lautstark mit Mikrofon und viel Humor zur Stelle – beim Rathaussturm. Dann ist er voll in seinem Element, schaut überall, dass alles klappt. In seinem Leben hat er schon mehr als 30 Rathausstürme erlebt – als Kübler. „Wenn die Fasnet kommt, juckt es einen“, sagt der 54-Jährige und lacht verschmitzt. Er ist von klein auf mit dabei und feiert die Tradition des Fasnets- und Brauchtumsvereins Kübelesmarkt Bad Cannstatt auch unter dem Jahr. Schließlich hat der Verein eine Musik-, Tanz- und eine eigene Theatergruppe, die Scheureburzler. Kauderer sagt: „Jedes Jahr ist es anders“.