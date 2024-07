Der Musikverein Oeffingen hat am Sonntag sein 100-Jahr-Jubiläum mit einem Festumzug gefeiert. Der katholisch geprägte Fellbacher Stadtteil hatte sich dafür ordentlich herausgeputzt. Am Montag geht das Fest weiter.

Der katholisch geprägte Fellbacher Stadtteil hatte sich herausgeputzt. Rot-weiße Fahnen mit dem Oeffinger Doppelkreuz schmückten Straßen und Fenster. Alles zu Ehren des Musikvereins, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird und sein Jubiläum mit einem Festumzug am Sonntag mit 27 Gruppen, acht Festwagen und insgesamt rund 800 Teilnehmenden feierte.

Den Oeffingern wird ein guter Draht nach oben nachgesagt. Tatsächlich gab sich Petrus Mühe, den Jubiläumsumzug trotz des bisher recht verregneten Sommers nicht ins Wasser fallen zu lassen. Ab und an blitzte sogar die Sonne durch die Wolkendecke auf die Festgemeinde herunter. Und so schlängelte sich der Zug ungestört von der Daimlerstraße bis zum Festplatz hinter der Sporthalle.

Lesen Sie auch

Der ganze Flecken war auf den Beinen

Fast der ganze Flecken war auf den Beinen als die bunte und fröhliche Parade durch den Ort zog. Manche machten es sich im Kreis der Nachbarn mit Bierbank und Stuhl am Straßenrand gemütlich und hatten auch etwas zum Anstoßen auf das Geburtstagskind dabei. Hinter Oeffingens traditionsreichen Musikanten samt ihrem musikalischen Nachwuchs reihte sich die Schar der Gratulanten ein. Mitglieder vom Heimatverein, vom Obst- und Gartenbauverein und eine Rathaus-Delegation, angeführt von Fellbachs Erstem Bürgermeister Johannes Berner. Befreundete Kapellen – die Lyra Schmiden, Stadtkapelle Fellbach, die Orchestergemeinschaft Münster und Mühlhausen sowie der Musikverein Korb-Steinreinach – spielten auf, und zwischen den Fußgruppen zuckelten die Festwagen am Publikum vorbei.

Klappradfreunde in Charlestonkostümen

Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde präsentierten ein Modell der Christus-König-Kirche, der Förderverein Besinnungsweg hatte einen Nachbau von Timm Ulrichs Rotem Haus auf einen Anhänger geladen, und die Oeffinger Pfadfinder eine ihrer schwarzen Jurten. Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Oeffingen marschierten in Uniform und mit rotem Löschfahrzeug mit. Die Sängerinnen und Sänger vom Liederkranz, dem ältesten Verein im Stadtteil, ließen sich in einem Nostalgiebus kutschieren, und die Klappradfreunde traten zum Hundertsten des Musikvereins in Charlestonkostümen in die Pedale.

Public Viewing und Zelt-Beach-Party

Das Jubiläums-Musikfest hatte bereits am Freitag mit Public Viewing auf Großleinwand auf der Zelt-Beach-Party begonnen. Für die waren wieder Tonnen von Sand und einige Palmen herbeigekarrt worden. Vielleicht wäre die Stimmung nach einem Sieg der deutschen Fußballer im Viertelfinale gegen die Mannschaft aus Spanien noch ausgelassener gewesen. Gefeiert wurde trotz des Ausscheidens lange und ausgiebig – mit lauter Musik und vielen Cocktails. Als am Samstag der Festbetrieb wieder losging, war kein Sandkorn mehr zu sehen. Schließlich lautete das Motto „Blasmusik-Special“ mit einem abendlichen Auftritt der Bläsergruppe Fettes Blech. Das 100-Jahr-Musikfest in Oeffingen klingt an diesem Montag aus, und den Schlussakkord setzt traditionell das große Blasorchester des Musikvereins mit einem stimmungsvollen Auftritt im Festzelt.