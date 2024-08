In diesem Jahr feiert die Stuttgarter Flughafengesellschaft ihr 100-Jahr-Jubiläum. Mehr als 4,5 Millionen Starts und Landungen wurden seitdem gezählt. Manche davon waren besonders spektakulär.

Alexander Müller 21.08.2024 - 17:23 Uhr

Mehr als 4,5 Millionen Starts und Landungen gab es in den vergangenen 100 Jahren am Stuttgarter Flughafen. Viel erlebt haben die Verantwortlichen, seit der Vorgänger der heutigen Flughafengesellschaft STR 1924 am damaligen Standort in Böblingen gegründet wurde. Die Zahl der Starts und Landungen ist dabei kontinuierlich gestiegen – bis Corona diese Entwicklung rapide ausbremste. Nach dem Lockdown sind die Zahlen mittlerweile wieder auf dem Weg zu alten Höhen. Allein im vergangenen Jahr gab es mehr als 92 000 Flugbewegungen, wie es im Fachjargon heißt. Viele blieben in erster Linie den Passagieren in Erinnerung. Doch die eine oder andere außergewöhnliche Landung hat sich ins kollektive Gedächtnis der Stuttgarterinnen und Stuttgarter gebrannt.