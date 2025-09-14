Bei der 100-Meter-Show in Tokio siegt der Jamaikaner Oblique Seville – und das vor den Augen von Sprint-Legende und Landsmann Usain Bolt.
14.09.2025 - 15:42 Uhr
Malaika Mihambo hüllte sich in eine Deutschland-Fahne und hielt lächelnd die Silbermedaille in die Höhe. Am Ort ihres größten Triumphs hat die Weitsprung-Olympiasiegerin von Tokio 2021 ihre imposante Erfolgsbilanz weiter vergrößert. Die zweimalige Weltmeisterin musste sich bei der Leichtathletik-WM wie schon vor einem Jahr bei den Sommerspielen in Paris nur der amerikanischen Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall geschlagen geben.