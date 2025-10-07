Die in Fellbach und Waiblingen beheimatete Sanitätsfirma Blu mit 13 Standorten in der Region wird zu 100 Prozent von einem in Rheinland-Pfalz ansässigen Unternehmen übernommen.

Manche benötigen die Unterstützung eher später, andere müssen etwa nach Verletzungen schon in jüngeren Lebensjahren darauf zurückgreifen: Diabetiker-Schutzschuhe, Kompressionsstrümpfe, Rollatoren, Oberschenkelprothesen, Kreuzstützmieder oder Brustepithesen, all diese Hilfsmittel erhalten Betroffene in Sanitätshäusern im Rems-Murr-Kreis.

Eine Adresse mit mehreren Standorten im vorderen Remstal ist das vor 14 Jahren gegründete Sanitätshaus Blu, das seinen Sitz in der Bahnhofstraße 1 im Stadtkern von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) nahe der Stadtbahn-Endhaltestelle Lutherkirche hat. In Waiblingen war lange Jahre das Sanitätshaus Gunser eine Anlaufstation, mit Standorten in der Stadtmitte sowie im Industriegebiet Eisental.

Blu hatte 2022 Gunser übernommen

Im Jahr 2022 hatte Blu dann die Sanitätshaus Gunser GmbH übernommen. Nun gibt es beim Sanitätshaus Blu eine unternehmerische Fortentwicklung. Die Ank-Kaiser Sanitätshaus GmbH übernimmt, wie in einer kürzlich verschickten Mitteilung bestätigt wird, „100 Prozent der Anteile an der an der in Fellbach bei Stuttgart ansässigen Sanitätshaus Blu GmbH“. Ank-Kaiser, eine der führenden Sanitätshausgruppen in Deutschland, „setzt mit dieser Übernahme seine Wachstumsstrategie weiter fort“, so die Erklärung.

Gegründet wurde die Sanitätshaus-Blu-Kette im Jahr 2011 und ist heute mit 13 Filialen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sowie mit zwei weiteren Filialen im Großraum Stuttgart, die in den nächsten Wochen eröffnet werden, vertreten. Im Rems-Murr-Kreis befinden sich die Geschäfte außer in Fellbach und Waiblingen noch in Weinstadt-Endersbach und Schorndorf, in der näheren Umgebung zudem in Bad Cannstatt, Feuerbach, Ludwigsburg, Ostfildern und Plochingen.

Joachim Hackl und Denise Brady bleiben Geschäftsführer beim Sanitötshaus Blu. Foto: Ank-Kaiser

Dr. Denise Brady und Joachim Hackl, Geschäftsführer des Sanitätshauses Blu, erklären zu der Übernahme: „Wir freuen uns sehr, Teil der Ank-Kaiser Gruppe zu werden und weiterhin als Geschäftsführer bei Blu Verantwortung zu übernehmen. Wir bringen fast 15 Jahre Erfahrung im Aufbau einer Sanitätshauskette sowie weitere Erfahrungen in der Medizinbranche und anderen Industrien mit.“

Darüber hinaus lege Blu „sehr hohen Wert auf effiziente Prozesse, die den höchsten Industriestandards entsprechen, um weiter kontinuierlich stark zu wachsen“. Das Sanitätshaus Blu unterstützt darüber hinaus regionale Sportinitiativen und öffentliche Gesundheitsprojekte. Hackl: „Dieses Engagement ist Teil unserer Philosophie, die Gesundheit aller Altersgruppen zu fördern.“

Medizinische Hilfsmittel werden immer wichtiger

Ank-Kaiser Sanitätshaus ist die führende Sanitätshausgruppe in Rheinland-Pfalz mit dem Fokus auf Sanitätshaus- und Rehatechniklösungen für seine Kunden. Die Ank-Kaiser-Gruppe expandierte über die vergangenen Jahrzehnte, umfasst heute 44 Standorte in Deutschland und bietet als Vollsortimenter eine umfassende medizinische Versorgung.

Die Übernahme des Fellbacher Unternehmens passt zur aktuellen Entwicklung: Die Nachfrage nach medizinischen Hilfsmitteln wächst demografiebedingt – nicht nur aufgrund der fortschreitenden Alterung der Bevölkerung – stetig weiter. Dabei sind sowohl der Trend des „Well-Beings“ als auch bessere medizinische Reha- und Heilmöglichkeiten ein Wachstumstreiber für die gesamte Branche.