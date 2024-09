10.610 Kinder in Baden-Württemberg unter Verdacht

Tagtäglich sprechen Gerichte ihre Urteile, mal sind es Diebe, mal Räuber, Betrüger oder auch Mörder. Schwarz auf weiß fasst eine Statistik ihre Urteile zusammen. Dabei fällt in diesem Jahr etwas auf.

red/dpa/lsw 06.09.2024 - 15:15 Uhr

Gewalttätige Jugendliche werden in Baden-Württemberg immer häufiger verurteilt, viele von ihnen sogar zum wiederholten Mal. Nach Angaben des Justizministeriums stieg die Zahl der Verurteilungen von 14- bis 17-Jährigen wegen Straftaten der sogenannten Gewaltkriminalität im Laufe des vergangenen Jahres um 26,3 Prozent. Unter anderem legten die Werte bei Raub und Erpressung (plus 21,5 Prozent) ebenso zu wie bei gefährlicher Körperverletzung (plus 27,1 Prozent). Mehr als jeder dritte verurteilte Jugendliche und Heranwachsende ist laut Statistik ein Wiederholungstäter.