Am 11.11. um 11.11 Uhr kehrt buntes Leben auf dem Marktplatz in Weil der Stadt ein. Die Narren sind zurück – und geben einen Vorgeschmack auf die kommende Weiler Fasnetsaison.
11.11.2025 - 14:56 Uhr
Es ist noch nicht ganz 11.11 Uhr, da steigt die sechsjährige Lina, verkleidet als kleine Hexe, in ihre Kiste. Und dann setzt sich der ganze Zug schon in Bewegung: Unter den Klängen des Fanfarenzugs kehren die Weil der Städter Narren auf den Marktplatz zurück, um hier die fünfte Jahreszeit einzuläuten.