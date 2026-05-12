Überraschung beim ESC: Wavvyboi, bekannt für den Song «black glitter», wird das Gesicht der deutschen Jurywertung. Beim Vorentscheid war er hauchdünn an Sarah Engels gescheitert.
Köln - Beim Vorentscheid noch unterlegen, jetzt doch beim ESC zu sehen: Wavvyboi wird beim Eurovision Song Contest in Wien die deutschen Jury-Punkte verkünden. Das gab der SWR bekannt, der die Federführung innerhalb der ARD für den ESC innehat. Zugeschaltet wird Wavvyboi demnach in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch aus dem SWR-Sendegebiet. "Der Sänger meldet sich von Baden-Baden aus per Live-Schalte", so der SWR.