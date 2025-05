Die 12-Stunden-Remstalwanderung geht am 29. Mai mit einem digitalen Novum an den Start: Eine Social Wall soll die Emotionen der Teilnehmenden sichtbar machen – und die Wander-Community zusammenwachsen lassen.

Frank Rodenhausen 07.05.2025 - 11:00 Uhr

Wenn am 29. Mai um 8 Uhr morgens der Startschuss fällt, schnüren wieder bis zu 2000 Menschen ihre Schuhe, um das untere Remstal auf rund 47 Kilometern zu erwandern. Ein Erlebnis, das in diesem Jahr nicht nur in den Muskeln, sondern auch online Spuren hinterlassen soll.