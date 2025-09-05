Sieht aus wie eine Blume, ist aber eine riesige Zwiebel: Bei Currles Culinarium auf dem Stuttgarter Weindorf bekommt man für 13,90 Euro einen Zwiebelzupfer. Wer kauft sowas?
05.09.2025 - 15:08 Uhr
Die Zwiebel kennt man in der schwäbischen Küche eher vom Zwiebelrostbraten, auf dem Weindorf in Stuttgart gibt es eine ganz andere Zwiebelkreation: eine frittierte „Zwiebelblume“. Die fettige Angelegenheit kommt ursprünglich – wie sollte es anders sein – aus den USA. Eine große Zwiebel wird erst speziell gestanzt, paniert und dann goldbraun frittiert. Am Ende sieht die Zwiebel fast aus wie eine Blume. Daher kommt auch der Name: „Blooming Onion“.