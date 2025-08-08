Er heißt „Welcome To Europe“ und ist ein anerkannter Songcontest, der musikbegeisterten jungen Menschen den Sprung zum Schreiben und Performen eigener Songs erleichtern soll. Er wird auch als „ESC für Nachwuchsacts“ bezeichnet. Die Entwicklung und Veranstaltung des Musikwettbewerbs stammt dabei aus Winnenden (Rems-Murr-Kreis). In diesem Jahr gewann die 13-jährige Susey Wendy die 18. Ausgabe.

125 Einsendungen aus neun Ländern

Musikverleger und Promoter Hans Derer gründete die 7us media Group GmbH im Jahr 2007. Die Winnender bezeichnen sich selbst als „international agierendes Musik- und Marketingunternehmen“. Sie bieten „komplette Business-Lösungen – ob für Bands oder Labels, Urheber oder Produzenten.

Das Winnender Trio: Hans Derer, Hans Martin Fischer und Christoph Boeddinghaus (von links). Foto: 7us media group

Zu ihrem Portfolio gehört auch der „Welcome to Europe“-Songcontest. Dieser wurde von Hans Deter entwickelt. Zusammen mit dem Verein Artists For Europe veranstaltet ein Winnender Trio den Musikwettbewerb. Hans-Martin Fischer und Christoph Boeddinghaus zeichneten für die audiovisuelle Produktion des Events, die Live-Aufnahmen, verantwortlich. In diesem Jahr gingen 125 Einsendungen aus neun Ländern ein. Fünf Nachwuchskünstler wurden zum Finale in den Europa-Park in Rust eingeladen.

Vielfache Ausstrahlung in regionalen Medien

Die knapp einstündige Ausgabe des Songcontests wurde am 25. Juni aufgezeichnet, über alle drei Regio-TV-Sender (Schwaben, Stuttgart und Bodensee) und im Rhein-Neckar- Fernsehen ausgestrahlt und ist auf der Internet-Plattform YouTube zu sehen. Wie auf der Website von „Welcome to Europe“ berichtet wird, feierten rund 2500 Fans ein buntes Fest der Vielfalt. Von „toller Stimmung“, „starken Songs“ und „viel Gänsehaut-Faktor“ im weiten Rund des Eisstadions ist die Rede. Der Wettbewerb eröffnet alljährlich das vom Kultusministerium Baden-Württemberg initiierte Euromusique-Festival. Hier musizieren fast 3000 Schülerinnen und Schüler.

Stargast war in diesem Jahr mit Malik Harris, ein echter Teilnehmer des Eurovision Song Contests für Deutschland, dessen ESC-Song „Rockstars“ und seine neue Single „Daydreaming“ gefeiert wurden. Für das Resultat des Songcontests war zur Hälfte eine hochkarätig besetzte Fachjury verantwortlich, der unter anderem der Musikchef des Senders Hitradio Antenne 1 angehört. Die andere Hälfte der Wertung bestimmte das Publikum per Beifall-Messung. Beim Siegersong war sich die Fachjury einig – und das Publikum gab mit 128 Dezibel den stärksten Applaus ab.

Die 13-jährige Gewinnerin Susey Wendy

„Diesen Weg“ heißt der Song von Susey Wendy aus Bad Dürkheim. Die 13-Jährige sang eine „perfekt intonierte Pop-Ballade“, in der es um Zusammenhalt und Respekt geht. Im Beitrag der SWR-Landesschau Rheinland-Pfalz berichtet sie, selbst in der Grundschule gemobbt worden zu sein. Das Lied, das bereits auf allen gängigen Plattformen zu hören ist, hat sie mit ihrem Vater und ihrem Klavierlehrer erarbeitet. Der Siegersong und Siegeract erhält dabei „zusätzlich Support von arrivierten Business-Partnern“. Dazu gab es ein Preisgeld von 7000 Euro und Susey wird nun von der 7us media group aus Winnenden promotet.

Ein fast zehnminütiger Beitrag zu ihr lief in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks im Fernsehen. Hier performte sie ihren Song noch einmal live und begleitete dabei auf dem Klavier. „Diesen Weg“ hat bei Spotify seit dem Release am 20. Juni etwa über 5000 Wiedergaben gesammelt, die Sängerin hat mehr als 1750 monatliche Hörer und Hörerinnen. Auf TikTok folgen ihr über 7000 Menschen. Am 8. August veröffentlichte sie eine weitere Single namens „Kein Zurück“. Am Sonntag, 10. August, will der Radiosender SWR4 zwischen 18 und 20 Uhr ein Interview mit ihr ausstrahlen und den Siegersong spielen.