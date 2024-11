US-Politologe Allan Lichtman wird mit seinen Prognosen für die Präsidentenwahl in den USA als „Orakel“ oder gar als „Nostradamus“ gefeiert. Wie man die „13 Schlüssel zum Weißen Haus“ dennoch hinterfragen oder selbst bewerten kann.

Michael Maier 04.11.2024 - 12:25 Uhr

Politische Hochspannung auch nach der TV-Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Haris: Wissenschaftler Allan Lichtman hat mit seinem Modell der „13 Schlüssel zum Weißen Haus“ bisher (fast) jede US-Präsidentschaftswahl seit 1984 korrekt vorhergesagt. Wie lautet seine Prognose für Harris/Walz und Trump/Vance. Was genau sind die „13 Schlüssel“ („13 Keys to the White House“?)