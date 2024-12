„Glorreiche Idee“ – Mann will Bierflasche mit Reizgasdose öffnen

13 Verletzte in Lüneburg

Mit einer Sprühdose mit Reizgas eine Bierflasche öffnen - keine gute Idee. Ein 22-Jähriger versucht es. 13 Fahrgäste in einem Bus werden leicht verletzt. Ein entscheidender Punkt bleibt unklar.

red/dpa 26.12.2024 - 14:26 Uhr

Mit einem Flaschenöffner wäre ihm das wohl nicht passiert: Ein 22-Jähriger versucht am Montagabend in einem besetzten Omnibus in Lüneburg (Niedersachsen) eine Bierflasche mit einem Tierabwehrspray zu öffnen - und beschädigt dabei die Spraydose.