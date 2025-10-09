Beim Gründerwasen feiern 1300 Gäste neue Ideen. Phillip Neuffer (fenster.com) provoziert zum Thema Verbrenner-Aus, bei dem Ministerin Hoffmeister-Kraut für den Kompromiss wirbt.
09.10.2025 - 11:16 Uhr
Daimler und Bosch trugen einst den Gründergeist aus dem Kessel in die Welt – ihre Erben im Neckar Valley führen diese Tradition heute digital, mutig und mit viel Leidenschaft fort. Beim Gründerwasen geht es nicht nur um Bier, Ballermann-Hits oder um Best of Dirndl, sondern auch um die Zukunft des Landes. Wieder einmal zeigt sich: Mit Spaß geht vieles besser.