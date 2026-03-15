15. Holzgerlinger Varieté Superlative, Witz und Magie ohne Ende
Timo Marc zeigt mit seinem Varieté in Holzgerlingen, warum sich die Zuschauer um Tickets dafür gerissen haben. Und warum jetzt der Zeitpunkt ist, um an die nächste Show zu denken.
Timo Marc zeigt mit seinem Varieté in Holzgerlingen, warum sich die Zuschauer um Tickets dafür gerissen haben. Und warum jetzt der Zeitpunkt ist, um an die nächste Show zu denken.
Tosender Beifall und Standing Ovations – so zeigt das Premieren-Publikum bei der 15. Auflage des Holzgerlinger Varietés seine riesige Begeisterung über die gezeigten Darbietungen. Dessen künstlerischer Leiter Timo Marc sowie die Künstlerinnen und Künstler strahlen auf der Bühne um die Wette. Der preisgekrönte Magier hat zuvor als magischer Conférencier und Entertainer durch die Show geführt.