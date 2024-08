Neuer beendet Karriere in der Nationalmannschaft

red/SID 21.08.2024 - 15:07 Uhr

Neuer beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach 15 Jahren als Nummer eins. Das verkündete der 38-Jährige am Mittwoch via Instagram.