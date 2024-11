Eigentlich hatten sich die Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt gemeinsam bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ 15 Minuten Sendezeit für den Mittwochabend erkämpft. Doch Klaas trickste seinen Kollegen aus und organisierte hinter dessen Rücken die „geheimste Show der Welt“. Ausgerechnet in Jokos Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“, in der Kandidaten und Kandidatinnen darum kämpfen, die nächste Ausgabe selbst moderieren zu dürfen, stahl Klaas ihm diese – allerdings weitestgehend unbemerkt.

Mit Basecap und dunkler Kleidung schmuggelte sich der 41-Jährige bei der ersten Sendung der neuen Staffel ins Publikum und wählte seine Nebensitzerin Vicky für die Quizsendung aus. Diese reagierte überrascht, ließ sich dann aber doch schnell auf das von Klaas als „TV-Experiment“ beschriebene Quiz ein. Wichtigste Regel: sollten Joko oder seine Kandidaten auf der Bühne etwas von dem Treiben im Publikum mitbekommen, wäre die Show sofort beendet.

Vicky musste ihre Aufgaben demnach möglichst unauffällig lösen – was schwierig war, da sie bereits in der ersten Runde in einem stillen Moment laut lachen sollte. 500 Euro bekam die sympathische Mitspielerin anschließend von Klaas in die Hand gedrückt. Vier Runden spielten die beiden im Hintergrund der eigentlichen Show. Dabei musste Vicky einen Tischtennisball in einen Eimer werfen, den sich eine Kollegin von Klaas einige Reihen vor ihnen auf den Kopf geschnallt hatte und einen Song erraten, den Klaas auf seinem Handy abspielte und der immer lauter wurde. Dabei konnten sich die beiden das Lachen in den peinlichen Situationen kaum verkneifen. Im Finale schließlich musste die geheime Kandidatin zwischen den Sitzreihen nach einem Tresor suchen. Da sie alle Aufgaben lösen konnte, gewann sie 6500 Euro, über die sie sich sichtlich freute. Klaas streute ihr ein wenig Konfetti über den Kopf und verabschiedete sich.

Joko ärgert sich über Klaas’ Aktion

Von der ganzen Aktion hatten nur die Zuschauer etwas mitbekommen, die um die beiden herum saßen. In den sozialen Netzwerken posteten Joko und Klaas am Mittwoch ein Video mit der Reaktion von Joko, als ihm die Aufzeichnung vom Streich seines Kollegen gezeigt wurde. Umringt von seinen aktuellen Kandidaten Teddy Teclebrhan, Heike Makatsch und Rea Garvey betrachtete er, was vor ihren Augen und doch unbemerkt von ihnen passiert war. „Ist das absurd? Ich hab nichts davon mitgekriegt“, rief Joko fassungslos. Nach gespieltem Ärger über seinen langjährigen Kollegen lagen sich die beiden zum Schluss jedoch wieder in den Armen. Ein gelungener – und vor allem unterhaltsamer – TV-Streich.