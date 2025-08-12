15 Tage, 15 Marathons: 24-Jähriger läuft 600 Kilometer von Stuttgart nach Berlin

Es ist Tag zehn seines 15-tägigen Laufs von Stuttgart nach Berlin, 9 Uhr, in einem Dorf vor Gera. Noch ein Kaffee, Frühstück, Wasser, dehnen, dann macht sich macht sich Alen Kalac auf den Weg Richtung Leipzig. Jeden Tag läuft der junge Mann rund 42 Kilometer, meistens sogar ein paar mehr, damit er am letzten Tag seines Laufs, am Samstag, nur noch elf Kilometer übrig hat und noch bei Tageslicht in Berlin ankommt. Der 24-Jährige aus Kirchheim/Teck hat sich diese immense Herausforderung selbst in den Kopf gesetzt, dabei ist Kalac eigentlich gar kein Marathonläufer, nicht mal hobbymäßiger Jogger, sondern professioneller Kickboxer.

Nicht ein Marathon, sondern 15 aufeinander

„Es gibt keinen Teil meines Körpers, der mir nicht wehtut“, gibt er zu. Seine Beine schmerzen am meisten, vor allem die Knie, sagt er. Unter der rechten Kniescheibe habe er eine leichte Schwellung, „aber alles noch ihm Rahmen“. An seiner Motivation die 600 Kilometer zwischen Stuttgart und Berlin innerhalb von 15 Tagen laufend hinter sich zu bringen, ändert das überhaupt nichts. „Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, fühle ich zuerst in meine Beine rein – wenn’s vom Schmerz her auf einer Skala von eins bis zehn unter neun ist, wird es ein guter Tag“, sagt Kalac. Heute sei es eine Acht gewesen.

Ein nicht unwesentlicher Teil des Marathonlaufens ist Kopfsache, psychologisches Durchhaltevermögen, Resilienz. Das ist auch der Grund, warum sich der 24-Jährige diese ganze Tortour überhaupt erst antut. „Anfang des Jahres hatte ich einen Kampf in Göppingen“, berichtet er. In der ersten Runde sei noch alles gut gelaufen, dann habe er sich in der Hälfte der zweiten Runde eine Verletzung am Schienbein zugezogen – und von da an sei es bergab für ihn gegangen. „Ich habe den Kampf letzten Endes verloren“, sagt Kalac, „aber nicht, weil ich ein schlechterer Kämpfer gewesen bin, sondern weil ich nach der Verletzung aufgegeben hatte. Ich habe eine mentale Blockade aufgebaut.“

Marathon als Training für Willensstärke

Danach war für den Kickboxer klar, dass er etwas dagegen tun müsse. Der fehlende Kampfeswille musste zurückkehren. Bei der Recherche nach Methoden, die eigene Beharrlichkeit zu stärken, stieß der gebürtige Laichinger auf den Marathonlauf – und meldete sich direkt zu seinem ersten in Würzburg an, der zwei Wochen später stattfinden sollte. „Ich bin davor noch nie länger als zehn Kilometer gelaufen und wusste, es wird hart“, erinnert sich Kalac zurück. Zum Vergleich: Für Anfänger ist es ratsam bereits 12 Wochen vor dem Marathon mit einem entsprechenden Training zu beginnen. Aber Training hin oder her: Kalac biss sich durch und brachte seinen ersten Marathon erfolgreich hinter sich.

Doch nach dem Runner’s High ist bekanntlich vor dem Runner’s High. „Ich fragte mich sofort: Was kann ich noch schaffen?“, lacht der 24-Jährige. Die Idee von Stuttgart nach Berlin zu laufen war geboren.

Schlafen, essen, laufen und von vorn

Begleitet wird Alen Kalac bei seinem 15-Tage-Lauf nicht. Die ersten sechs Tage ist ein Bekannter aus seinem Gym mitgelaufen, der hat nach Tag sechs das Projekt jedoch abgebrochen. Seitdem ist der 24-Jährige allein unterwegs, nur mit Wasser und Mobiltelefon ausgerüstet. Gestern habe er nachts tatsächlich ein Reh gesehen. Ihre Laufwege hätten sich im Wald gekreuzt, im Scheinwerfer der einzigen Lichtquelle – Kalacs Mobiltelefon – hätten sich beide zu Tode erschreckt, passiert ist zum Glück nichts. Eine Pause am Tag, gegen 16 Uhr, ist vorgesehen, um die Reserven wieder aufzufüllen, zu essen, zu trinken, die Beine zu kühlen. Ansonsten läuft Kalac durch, füllt hier und da maximal seinen Wasserbeutel auf, wenn sich die Chance bietet und kommt gegen 22 Uhr am Ende der jeweiligen Etappe an.

Ein Freund fährt mit einem Auto bis dorthin vor, kümmert sich ums Essen, die nötigen Nahrungsergänzungsmittel und eine Übernachtungsmöglichkeit vor Ort - falls vorhanden: Wenn die Etappe im Nirgendwo endet oder es im angesteuerten Dorf keinen Gasthof gibt, übernachtet Kalac im Zelt.

Das Geld ist knapp beim 15-Tage-Lauf

Überhaupt ist er die letzten Tage seines Laufs auf die Kulanz der Gastwirte angewiesen. Das Auto hatte vor Kurzem einen Platten gehabt, die Inanspruchnahme der Pannenhilfe hat ein Loch in die Projektkasse gerissen. Doch solche Erlebnisse haben auch etwas Gutes an sich, findet der Kickboxer. „An jenem Abend ist mein Begleitfahrer wegen der Panne viel später am vereinbarten Treffpunkt angekommen als ich und ich musste mich selbstständig nach Verpflegung und einer Übernachtungsmöglichkeit umsehen – ohne Geld dabei zu haben.“ Der Gastwirt, bei dem der ausgelaugte Kalac nach 42 Kilometern um 22 Uhr nachts hineinschneite, entpuppte sich glücklicherweise als Engel in der Not. „Er hat mich zum Essen und Trinken eingeladen und uns eine Übernachtung gesponsort“, schwärmt der Läufer. „Ohne auch nur unsere Namen zu kennen.“

Solche positiv in Erinnerung bleibenden Begegnungen habe er auf seiner Laufstrecke immer wieder: nette Wirte und Wirtinnen, die ihn einladen, Bauern, die ihn vom Traktor aus anfeuern oder einfach Menschen, die er an der Tankstelle getroffen hat, die ihn mit Essen und Trinken versorgen. „Das ist wirklich schön zu merken“, findet der Läufer, „dass es noch so viele hilfsbereite Menschen gibt.“

Mindset ist auf Sieg eingestellt

Vorbereitet hat sich Alen Kalac übrigens auch auf den 15-Tage-Lauf nicht wirklich. Zwei Wochen, nachdem seine Vorbereitungen dafür begonnen hatten, hat sich der Kickboxer beim Training den Zeh gebrochen. Lauftraining? Undenkbar. „Es hat lange gedauert, bis ich meinen Fuß überhaupt wieder in den Laufschuh bekommen habe“, erklärt Kalac. Also ist er auch hier wieder auf seine pure Willenskraft angewiesen. Angst um seine Gesundheit hat der 24-Jährige nicht: „Ich habe vorab mit unterschiedlichen Physiotherapeuten gesprochen – alle haben mich verrückt genannt, aber mir nicht davon abgeraten“, sagt er. Auf eine korrekte Lauftechnik achte er besonders. Seine größte Angst sei nämlich, dass ihm während des Laufs nach Berlin die Achillessehne reiße. Die anderen Wehwehchen könne er schon wegstecken. „Meine Wahrnehmung davon, was ein tatsächliches Problem ist, hat sich während der letzten Tage komplett gewandelt“, stellt Kalac fest. „Durch diesen Lauf habe ich erst gemerkt, dass mich Kleinigkeiten nicht aufhalten können.“ Es gehe ihm super, sagt er und winkt fröhlich in die Kamera, die ihn jeden Morgen beim Aufbruch filmt.

Morgen wird Kalac 25. Seinen Geburtstag verbringt der Kirchheimer zum ersten Mal mit einem Lauf durch die Pampa. Gefeiert wird erst, wenn er durchs Brandenburger Tor gelaufen ist. Im Oktober wird sich zeigen, ob ihn die Marathons vorangebracht haben: Alen Kalac kämpft um die deutsche Meisterschaft. „Ich möchte auf jeden Fall nicht nochmal wegen meiner mentalen Einstellung verlieren“, wünscht sich der junge Mann. Sobald er den 15-Tage-Lauf abgeschlossen hat, will er einen Tag später das Kampftraining zur Vorbereitung auf die Meisterschaft wieder aufnehmen. Nachdem man einen 600-Kilometer-Lauf hinter sich gebracht hat, ist auf der Skala vermutlich fast jedes Hindernis kleiner Neun.