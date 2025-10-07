Christina Block und ihr Ex-Mann Stephan Hensel haben sich vor Gericht schwere gegenseitige Vorwürfe gemacht. Im Prozess um die Entführung ihrer beiden Kinder sollen nun die Verteidiger zu Wort kommen.
Hamburg - Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder werden am Dienstag (9.30 Uhr) Erklärungen der Verteidiger zu den Aussagen des Vaters und der Mutter erwartet. Christina Block (52) hatte an den beiden vergangenen Verhandlungstagen erneut versichert, dass sie die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder aus der Obhut des in Dänemark lebenden Vaters weder in Auftrag gegeben noch gewollt habe.