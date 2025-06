Die Ursprünge der gleichnamigen Kita reichen bis zu Königin Olga. In diesem Jahr feiert die älteste Kindertageseinrichtung Bad Cannstatts ein besonderes Jubiläum. Wie wird gefeiert?

Iris Frey 23.06.2025 - 10:45 Uhr

Mit einem bunten Sommerfest feiert die Olgakrippe am Samstag, 28. Juni, in Bad Cannstatt in der Taubenheimstraße ihren 150. Geburtstag. Alexander Müller, seit Oktober 2021 Leiter der Einrichtung, erinnert an die Anfänge: „Was 1875 als Initiative weitblickender Bürger begann, hat sich zu einer modernen Einrichtung mit bis zu 124 Betreuungsplätzen entwickelt – und ist bis heute ein Ort frühkindlicher Bildung, Geborgenheit und gemeinsamer Entwicklung.“ Die Geschichte der Einrichtung sei eng mit dem sozialen Wandel der Stadt verbunden, erläutert der Kita-Leiter. Die Olgakrippe wurde am 11. Februar 1875 als Verein gegründet, um die Kinder berufstätiger Mütter zu betreuen. „Ein damals revolutionärer Gedanke“, erklärt Müller. Nur wenige Monate später, am 2. Mai 1875, sei die erste Krippe in einem gemieteten Lokal mit neun Kindern eröffnet worden.