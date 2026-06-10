150 Jahre Stadtwerke Das Esslinger Wasser - wie sauber ist es und woher kommt es?
Seit 150 Jahren versorgen die Stadtwerke Esslingen die Stadt mit Trinkwasser. Woher das Wasser stammt, wie sauber es ist – und was man selbst beachten sollte.
Seit 150 Jahren versorgen die Stadtwerke Esslingen die Stadt mit Trinkwasser. Woher das Wasser stammt, wie sauber es ist – und was man selbst beachten sollte.
Wasserhahn aufdrehen, Glas darunter halten, trinken – seit 150 Jahren versorgen die Stadtwerke Esslingen die Haushalte mit sauberem und frischem Trinkwasser. Es fließt durch das Esslinger Trinkwassernetz mit zwölf Hochbehältern und Leitungen, die sich über rund 530 Kilometer erstrecken.