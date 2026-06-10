150 Jahre Stadtwerke: Das Esslinger Wasser - wie sauber ist es und woher kommt es?

Wasserhahn aufdrehen, Glas darunter halten, trinken – seit 150 Jahren versorgen die Stadtwerke Esslingen die Haushalte mit sauberem und frischem Trinkwasser. Es fließt durch das Esslinger Trinkwassernetz mit zwölf Hochbehältern und Leitungen, die sich über rund 530 Kilometer erstrecken.

Trinkwasser wird in Deutschland streng kontrolliert und unterliegt strengen Grenzwerten. Das wichtige Lebensmittel enthält laut Stadtwerken wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente. Damit es hygienisch in den Esslinger Haushalten ankommt, werde es laufend kontrolliert. Den Geburtstag feiern die Stadtwerke mit einer Führung durch die Esslinger Hochschule und einem Vortrag zum Thema Trinkwasserhygiene. Dabei wird klar: Es gibt viel zu lernen über das flüssige Gut.

Woher kommt das Esslinger Trinkwasser? Wodurch kann es verunreinigt werden und was sollten Privatpersonen tun, wenn eine Leitung länger nicht benutzt wurde?

Das Wasser für Esslingen kommt aus unterschiedlichen Quellen

Der größte Teil der Stadt wird von den Stadtwerken mit Trinkwasser der Landeswasserversorgung beliefert – eine Mischung aus Grundwasser aus dem Donauried nordöstlich von Ulm und aus Burgberg, Flusswasser aus der Donau sowie Quellwasser aus der Buchbrunnenquelle bei Dischingen. Im Stadtteil Berkheim und auf dem oberen Zollberg fließt dagegen Bodenseewasser aus dem Hahn. Laut Stadtwerken handelt es sich dabei um reines Seewasser aus 60 Metern Tiefe.

Diese doppelte Versorgung mache das System besonders zuverlässig: Die Stadtwerke Esslingen könnten im Esslinger Stadtgebiet neben dem Trinkwasser von der Landeswasserversorgung auch auf Trinkwasser von der Bodensee-Wasserversorgung zurückgreifen und umgekehrt. Jährlich würden die Stadtwerke so rund 6,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser ausliefern.

Die Stadtwerke Esslingen (SWE) versorgt seit 150 Jahren die Stadt mit sauberem und frischem Wasser. Zum Jubiläum wird an der Hochschule ein Vortrag mit Führung angeboten mit einem Einblick in die Trinkwasserhygiene. Foto: Roberto Bulgrin

Das Wasser, das in Esslingen aus der Leitung fließt, habe bereits Trinkwasserqualität erreicht, bevor es in der Stadt ankomme, so die Stadtwerke. Die Qualität werde durch ständige Kontrollen durch die Bodensee-Wasserversorgung, die Landeswasserversorgung und die Stadtwerke Esslingen überprüft. Und auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bestätigt: Das Trinkwasser in Deutschland werde sehr streng kontrolliert und könne unbedenklich getrunken werden. Diese Qualitätsanforderungen werden beispielsweise durch die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) geregelt.

Eine Führung in der Hochschule Esslingen gibt einen Einblick in die Trinkwasserhygiene

Jede Person sollte am Tag mindestens eineinhalb Liter Wasser trinken, empfiehlt die Verbraucherzentrale. Bei Sport oder an heißen Tagen könne dieser Bedarf auf das Drei- bis Vierfache steigen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erklärt, warum das so wichtig ist: Der Körper scheide ständig Flüssigkeit über die Nieren, den Darm, die Haut sowie über die Lunge durch das Atmen aus. Ein Drittel der benötigten Wassermenge werde über feste Nahrung gedeckt, mehr als die Hälfte über Getränke, beispielsweise als Glas Leitungswasser aus dem Hahn.

Anke Geppert von der Hochschule Esslingen gibt bei den Führungen zum 150. Jubiläum des Trinkwassers in Esslingen in der Hochschule einen Einblick in das Thema Trinkwasserhygiene. Die Lehrkraft für angewandte Naturwissenschaften, Energie- und Gebäudetechnik rät, Schläuche an Armaturen regelmäßig zu tauschen - sie nennt als Referenz fünf Jahre, klare Richtlinien gebe es allerdings nicht.

Sie weist darauf hin, dass die Hygiene des Wassers durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden kann. Trinkwasser sollte immer farblos, klar, kühl und geruchlich sowie geschmacklich einwandfrei sein. Da Trinkwasser nicht steril sei, könne es verschiedene Mikroorganismen haben, die in geringen Mengen im Wasser enthalten und sich im Wasserverteilungssystemen vermehren könnten. Damit das Wasser aus der Leitung sauber bleibt, können Verbraucherinnen und Verbraucher auf einige Dinge achten.

Bestimmte Vorkehrungen helfen, die Qualität des Wassers zu erhalten

Zum Einen könne die Qualität des Wasser zum Beispiel durch Blei beeinträchtigt werden. Um das zu vermeiden, sind in Deutschland Bleileitungen vollständig verboten. Das betrifft laut Verbraucherzentrale nicht nur komplette Wasserrohre, sondern auch kleinste Teilstücke, Armaturen und Lötverbindungen aus Blei. Typische Merkmale von Bleirohren seien eine grau-silberne Farbe und weiches, leicht anritzbares Material.

Auch Legionellen können die Wasserqualität bedrohen. Die stäbchenförmigen Bakterien vermehren sich in stehendem Wasser zwischen 30 und 45 Grad Celsius und gelangen beim Duschen über Aerosole in die Lunge. Dort können sie die Legionellose auslösen, eine schwere Lungenentzündung. Um dies zu verhindern, sollte Wasser in den Leitungen nicht stagnieren. Wenig genutzte Leitungen wie Gartenschläuche gehören regelmäßig durchgespült, Schlauchanschlüsse sollten nach Gebrauch gelöst, Kaltwasser unter 25 Grad und Warmwasser über 60 Grad Celcius gehalten werden. Und: Sanitärräume besser nicht als Abstellkammer nutzen, heißt es im Vortrag in der Hochschule.

Einen größeren Einblick und mehr hilfreiche Informationen gibt es bei Führungen am 13. Juli und am 21. September an der Hochschule Esslingen anlässlich des 150. Jubiläums der Wasserversorgung. Sie beginnt jeweils um 14 Uhr am Eingang der Hochschule Esslingen in der Mühlstraße 16. Besucherinnen und Besucher sollten für die Veranstaltung eineinhalb Stunden einplanen. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab der 7. Klasse, die sich per Mail an: fuehrungen@swe.de anmelden können.